В Подмосковье с начала года оформили более 700 соглашений на установку фандоматов
В Московской области модернизируют инфраструктуру обращения с отходами, совершенствуя порядок сбора текстиля. С начала года в регионе заключили 715 соглашений об установке ёмкостей под такие отходы, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Собранные вещи проходят сортировку. Пригодные к дальнейшему использованию предметы одежды передают в благотворительные фонды. Изношенный текстиль не отправляют на захоронение, а превращают в сырьё для перерабатывающих предприятий.
С учётом спроса жителей на подобные пункты в регионе разработали электронную услугу, сокращающую срок получения разрешения с 13 до семи рабочих дней. Помимо этого, в таком случае полностью отсутствуют расходы на кадастровые работы.
В Московской области также работают пункты приёма «Мегабак» для крупной бытовой техники, стекла, макулатуры, мебели, пластика, опасных отходов, текстиля, резины и спила растений.
