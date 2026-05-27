Инспекторы Подмосковья устранили 10 тыс. дефектов на детских площадках в ма
Инспекторы областного Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору выявили и устранили порядка 10 тысяч дефектов игровых элементов на территории Московской области в мае. Ведомство контролирует ремонтно-восстановительные работы конструкций.
В число лидеров по количеству проведённых работ вошли городские округа:
- Павлово-Посадский — 747;
- Балашиха — 567;
- Орехово-Зуевский — 528;
- Наро-Фоминский — 482;
- Красногорск — 442.
Поверхность площадки должна оставаться мягкой, амортизирующей и без повреждений. На площадке не должно быть острых углов, выступающих деталей или других травмоопасных объектов. Кроме того, площадка должна иметь ограждение, чтобы дети не выходили на проезжую часть.
Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал: в регионе насчитывается более 19 тысяч детских и спортивных площадок. Во время весеннего и летнего благоустройства инспекторы уделяют им особое внимание — здесь важна каждая деталь: от конструктивных элементов до состояния песочниц.
Аварийные дефекты, влияющие на безопасность жителей, специалисты должны устранить в течение суток. Также необходимо временно ограничивать доступ детей на площадку до приведения оборудования в нормативное состояние.
При обнаружении поломок на игровых комплексах или недочётов в содержании площадок и дворовых территорий можно сообщить об этом в территориальный отдел ведомства.