Инспекторы Подмосковья устранили 10 тыс. дефектов на детских площадках в ма

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Инспекторы областного Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору выявили и устранили порядка 10 тысяч дефектов игровых элементов на территории Московской области в мае. Ведомство контролирует ремонтно-восстановительные работы конструкций.



В число лидеров по количеству проведённых работ вошли городские округа:

  • Павлово-Посадский — 747;
  • Балашиха — 567;
  • Орехово-Зуевский — 528;
  • Наро-Фоминский — 482;
  • Красногорск — 442.
Исправность игровых элементов обеспечивает безопасность детей. Специалисты Министерства напоминают основные требования к содержанию площадок: все элементы, включая горки, качели и песочницы, должны изготавливаться из безопасных материалов и соответствовать возрасту детей.

Поверхность площадки должна оставаться мягкой, амортизирующей и без повреждений. На площадке не должно быть острых углов, выступающих деталей или других травмоопасных объектов. Кроме того, площадка должна иметь ограждение, чтобы дети не выходили на проезжую часть.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал: в регионе насчитывается более 19 тысяч детских и спортивных площадок. Во время весеннего и летнего благоустройства инспекторы уделяют им особое внимание — здесь важна каждая деталь: от конструктивных элементов до состояния песочниц.

Аварийные дефекты, влияющие на безопасность жителей, специалисты должны устранить в течение суток. Также необходимо временно ограничивать доступ детей на площадку до приведения оборудования в нормативное состояние.

При обнаружении поломок на игровых комплексах или недочётов в содержании площадок и дворовых территорий можно сообщить об этом в территориальный отдел ведомства.
Дайана Хусинова

