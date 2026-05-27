У подмосковного пенсионера выманили сбережения под предлогом медосмотра
Более 990 тысяч рублей отдал телефонным мошенникам 86-летний житель Павловского Посада. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сначала пенсионеру позвонили и предложили пройти медицинский осмотр. Он согласился и под руководством звонящего «записался на приём». А потом ему начали поступать звонки от лжесотруднка Роскомнадзора, который убедил пожилого человека отдать все сбережения «инкассатору» якобы для декларирования.
«Пенсионер так и сделал, а потом понял, что его обманули, и обратился в полицию», — говорится в сообщении.Оперативники сумели установить личность посыльного мошенников и задержали его. Курьером оказался 21-летний приезжий из Средней Азии. Сейчас ведётся розыск остальных участников преступной схемы.