В подмосковном лесопитомнике посеяли более 150 кг семян хвойных деревьев

27 мая 2026, 16:06

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

152 килограмма семян деревьев хвойных пород посеяли на площади 2,1 га сотрудники базисного питомника Дмитровского филиала Мособллеса. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.





Дмитровский питомник является одним из ключевых поставщиков посадочного материала для восстановления лесов в Подмосковье. Сейчас основной упор сделали на европейскую ель — главную лесообразующую породу средней полосы.





«Сейчас лавное — обеспечить правильный режим влажности и защиту от сорняков на первых этапах вегетации. А в целом выращивание сеянцев ели под нашим контролем длится три года», — рассказала ведущий инженер отдела питомнического хозяйства Дмитровского филиала Мособллеса Галина Хренова.