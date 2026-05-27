В подмосковном лесопитомнике посеяли более 150 кг семян хвойных деревьев
152 килограмма семян деревьев хвойных пород посеяли на площади 2,1 га сотрудники базисного питомника Дмитровского филиала Мособллеса. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Дмитровский питомник является одним из ключевых поставщиков посадочного материала для восстановления лесов в Подмосковье. Сейчас основной упор сделали на европейскую ель — главную лесообразующую породу средней полосы.
«Сейчас лавное — обеспечить правильный режим влажности и защиту от сорняков на первых этапах вегетации. А в целом выращивание сеянцев ели под нашим контролем длится три года», — рассказала ведущий инженер отдела питомнического хозяйства Дмитровского филиала Мособллеса Галина Хренова.Она добавила, что на площади 1,1 га посеяли 80 килограммов обычных семян, а на одном гектаре — 72 килограмма улучшенных семян, из которых вырастают деревья, более устойчивые к болезням и вредителям.