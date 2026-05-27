Мосавтодор отремонтировал остановки на дорогах в восьми округах Подмосковья
Специалисты Мосавтодора на прошлой неделе отремонтировали остановочные павильоны на региональных дорогах в восьми округах. Повреждённые павильоны специалисты выявили после обследования, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Дорожники привели в нормативное состояние павильоны в шести городах: на улице Вертолётной в Люберцах, на улице Советской в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, на проспекте Пацаева в Долгопрудном, на улице Ленина в Лобне, на улице Советской в Егорьевске, а также в Подольске на Красногвардейском бульваре и улице Кирова.
Кроме того, специалисты отремонтировали три остановки в малых населённых пунктах: на улице Кооперативной в деревне Вялки Раменского округа и на дороге в деревне Боровково Богородского округа.
В ведомстве отметили: сотрудники Мосавтодора регулярно обследуют сеть, чтобы поддерживать региональные дороги и элементы инфраструктуры в нормативном состоянии. При выявлении недостатков — неработающих или повреждённых знаков, светофоров, остановок, ограждений, «лежачих полицейских» — дорожники проводят ремонт.
