Интегративная медицина избавила женщину от аллергии, которой та страдала 10 лет

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи научно-практического Центра интегративной медицины вылечили пациентку от аллергии, которой та страдала 10 лет. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
34-летняя женщина поступила в центр с жалобами на конъюнктивит, ринит и приступы астмы, которые она пыталась купировать гормональной терапией. Как рассказала сама пациентка, сезонную аллергию она безуспешно лечила уже 10 лет.
БРТ применяется при лечении заболеваний нервной системы, расстройства аутистического спектра, посттравматических стрессовых расстройств, вегетативных расстройств с тревожной компонентой, полинейропатии, заболеваний сердечно-сосудистой системы, кровообращения, органов дыхания, патологии ЖКТ, туберкулеза, болевых синдромов, плохо заживающих ран и язв, хронических заболевания разных органов и систем.
Получить направление на диагностику и лечение можно у врача любой специальности в учреждениях здравоохранения Московской области.
Биорезонансная терапия доступна в Центре интегративной медицины, НИКИ детства, ДКЦ им. Л.М. Рошаля и Противотуберкулезном диспансере, а также в медицинских организациях 11 городских округов: Балашихи, Красногорска, Люберец, Мытищ, Ногинска, Одинцова, Раменского, Реутова, Солнечногорска, Химок и Электростали. Число организаций, где проводится БРТ, планируют увеличить.
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«Диагностика на основе биорезонансного воздействия, помимо пищевой и дыхательной аллергии, выявила и серьёзную паразитарную нагрузку на организм женщины», – рассказала директор Центра интегративной медицины Наталья Отдельнова.Пациентке назначили 12-дневный курс биорезонансной терапии. Он включал антигистаминные программы, частоты, направленные на снижение сезонной аллергии, противопаразитарные и детоксикационные частоты.
«После окончания лечения женщина отметила полное прекращение приступов астмы без применения гормональных препаратов. Со стороны слизистых оболочек наблюдались остаточные катаральные явления, но антигистаминные препараты приходится принимать реже. Сейчас пациентка продолжает лечение в ожидании полного выздоровления. Она сердечно поблагодарила врачей», – отметила Отдельнова.В министерстве напомнили, что биорезонансная терапия – это уникальный метод диагностики заболеваний, который позволяет провести тест на наличие инфекций или вирусов, заболеваний органов и систем, создать с помощью частотных колебаний индивидуальную программу лечения. За 12 сеансов лечения БРТ нормализуются показатели организма, когда традиционные методы медицины не столь эффективны.
БРТ применяется при лечении заболеваний нервной системы, расстройства аутистического спектра, посттравматических стрессовых расстройств, вегетативных расстройств с тревожной компонентой, полинейропатии, заболеваний сердечно-сосудистой системы, кровообращения, органов дыхания, патологии ЖКТ, туберкулеза, болевых синдромов, плохо заживающих ран и язв, хронических заболевания разных органов и систем.
Получить направление на диагностику и лечение можно у врача любой специальности в учреждениях здравоохранения Московской области.
Биорезонансная терапия доступна в Центре интегративной медицины, НИКИ детства, ДКЦ им. Л.М. Рошаля и Противотуберкулезном диспансере, а также в медицинских организациях 11 городских округов: Балашихи, Красногорска, Люберец, Мытищ, Ногинска, Одинцова, Раменского, Реутова, Солнечногорска, Химок и Электростали. Число организаций, где проводится БРТ, планируют увеличить.
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Лора Луганская