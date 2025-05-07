Интегративная медицина избавила женщину от аллергии, которой та страдала 10 лет

72-летний житель Дмитрова стал жертвой телефонных мошенников: из-за них он потерял все свои сбережения, продал машину и влез в долги. Общая сумма ущерба составила более 5 млн рублей. Подробности о происшествии рассказали в прокуратуре Московской области.