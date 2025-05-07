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Главная / Новости / Подмосковье/ С начала года своё здоровье проверили свыше 2 млн жителей Подмосковья

С начала года своё здоровье проверили свыше 2 млн жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Диспансеризацию или профилактический медосмотр с начала года прошли уже более 2 млн жителей Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Проверить здоровье они могут бесплатно в одной из поликлиник региона.
«Важно проверять здоровье регулярно. С начала года в Московской области диспансеризацию и профосмотры прошли более 2 млн человек. Это почти на 55 тыс. больше, чем за тот же период прошлого года. Результаты диспансеризации пациенты могут получить в ходе телемедицинской консультации, что позволит сэкономить время на походе в поликлинику», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему направят заключение с результатами диагностики в личный кабинет на региональном портале «Здоровье».

Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, нужно обратиться в медучреждение по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Записаться на диспансеризацию можно также на портале «Здоровье», по телефону 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram. ​

Диспансеризация в Подмосковье реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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#нацпроекты
В Балашихе из-за поджога загорелся лес
07 мая 2025, 10:37

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар произошёл на территории Озёрного участкового лесничества в двух километрах от микрорайона городского округа Балашиха, на его тушение ушло около двух часов, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Возгорание было обнаружено при наземном патрулировании лесничества. В тушении принимали участие 12 пожарных, были задействованы четыре единицы техники», — говорится в сообщении.
Установлено, что пожар произошёл по вине человека. В настоящее время ведётся поиск причастных к поджогу.

В областном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, штраф для физлица составляет до 60 тысяч рублей, для должностного лица — до 110 тысяч рублей, а для юрлица — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#поджог
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Подмосковные спортсмены выиграли пять медалей первенства России по сквошу
07 мая 2025, 10:21

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две серебряные и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на первенстве России по сквошу, которое проводилось в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В соревнованиях юниорок до 19 лет две медали завоевали сёстры Мария и Екатерина Спирины. Мария принесла в копилку подмосковной сборной серебряную награду, а Екатерина — бронзовую», — говорится в сообщении.
Кроме того, Кира Перова из Московской области завоевала серебряную медаль среди девушек до 17 лет в индивидуальных соревнования и бронзовую — в составе сборной Подмосковья. За сборную, занявшую третье место сыграли также Тимур Акыбаев, Ярослав Гроссман и Данил Рахимьянов.

Первенство России по сквошу проходило 3-4 мая, участниками турнира стали более 150 спортсменов из 15 российских регионов.

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#московская область
#подмосковье
#первенство
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Подмосковная прокуратура предупредила о мошенничестве с выплатами ко Дню Победы
07 мая 2025, 10:20

Фото: iStock / Highwaystarz-Photography

Мошенники стали обманывать граждан, используя информацию о выплатах к 80-й годовщине Великой Победы. Об этом предупредили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«Если поступил звонок, пришло сообщение на мобильный телефон или письмо на электронную почту с информацией о положенной выплате, и при этом требуется сообщить личные данные, данные банковских карт, код из СМС-сообщения или перейти по ссылке, знайте, что так действуют мошенники», – пояснили в надзорном ведомстве.
Там также обратили внимание на то, что выплата предназначена для отдельных категорий граждан и назначается в беззаявительном порядке.
Помимо этого, там призвали рассказать о возможных аферах людям старшего возраста и обезопасить близких от общения с жуликами.

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#безопасность
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Загруженность дорог Подмосковья утром 7 мая составила пять баллов
07 мая 2025, 10:05

Фото: iStock / Highwaystarz-Photography

На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 7 мая. Основные заторы наблюдаются при движении в сторону Москвы на трёх федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Минское, Можайское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали более миллиона машин, что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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Власти Павловского Посада обсудили с жителями благоустройство дворов
07 мая 2025, 09:54

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Комплексное благоустройство дворовой территории обсудил с местными жителями первый замглавы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов в ходе традиционного пешего обхода, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В частности, ответ на свой запрос получили жильцы дома №60 по улице Кирова, обращавшиеся ранее в администрацию относительно модернизации детской площадки и организации дополнительного проезда во двор.

«Совместно с жителями и коллегами из управления благоустройства обсудили план проведения работ. 12 мая территорию осмотрит подрядчик для согласования устройства дополнительного проезда. Затем внесём изменения в схему благоустройства и начнём работы», — сказал Филипп Ефанов.

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Положительное решение также получил запрос жильцов дома №30 по Южной улице на ремонт детской площадки и организации дополнительных парковочных мест во дворе. Кроме того, по запросу жильцов домов по Павловской улице там в 2026 году обустроят тротуар.

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#тротуары
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