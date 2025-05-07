С начала года своё здоровье проверили свыше 2 млн жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Диспансеризацию или профилактический медосмотр с начала года прошли уже более 2 млн жителей Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Проверить здоровье они могут бесплатно в одной из поликлиник региона.
«Важно проверять здоровье регулярно. С начала года в Московской области диспансеризацию и профосмотры прошли более 2 млн человек. Это почти на 55 тыс. больше, чем за тот же период прошлого года. Результаты диспансеризации пациенты могут получить в ходе телемедицинской консультации, что позволит сэкономить время на походе в поликлинику», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему направят заключение с результатами диагностики в личный кабинет на региональном портале «Здоровье».
Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, нужно обратиться в медучреждение по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Записаться на диспансеризацию можно также на портале «Здоровье», по телефону 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.
Диспансеризация в Подмосковье реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Читайте также:
Глава Минздрава Подмосковья поблагодарил девушку-медика, принявшую роды в метро
В детском Центре Рошаля помогли мальчику с дротиком во лбу
В больнице Долгопрудного спасли пациента с гнойником в печени
Лора Луганская