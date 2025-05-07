Нарколог Холдин предложил новую традицию празднования Дня Победы

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Праздничные застолья в России традиционно включают алкогольные напитки, но это приносит вред участникам торжества, а для главных героев Дня Победы — ветеранов и детей войны — спиртное ещё опаснее из-за их возраста, поэтому традицию следует изменить. Об этом заявил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«В обществе до сих пор есть традиция отмечать праздники непременно с алкоголем на столе, а еще дарить спиртное мужчинам. Такое алкогольное поздравление ветеранов, детей войны, которым уже очень много лет, может причинить серьёзный вред пожилому человеку. Поэтому от алкоголя в этот день стоит отказаться. А ещё лучше — сделать праздники без спиртного новой семейной традицией», — сказал Виталий Холдин.Он добавил, что праздники без спиртного не помешают людям общаться и радоваться, а у детей на основе этого позитивного примера сформируются здоровые привычки.
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