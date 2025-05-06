Глава Минздрава Подмосковья поблагодарил девушку-медика, принявшую роды в метро

Видео: t.me/zabelinm
Зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин встретился с ординатором Московского областного НИИ акушерства и гинекологии Марией Блажко. Об этом он рассказал в своём ТГ-канале, назвав девушку героиней.
«Она не растерялась, приняла роды прямо в метро и тем самым спасла жизни матери и ребёнка. Поблагодарил её лично за профессионализм, неравнодушие и готовность действовать в самый неожиданный момент. Мы обсудили тот непростой день, учёбу в ординатуре, её планы и перспективы в системе здравоохранения Московской области. Уверен, что у таких врачей – большое будущее, а у нашего здравоохранения – надёжная опора», – написал Забелин.Ранее сообщалось, что россиянка родила на станции Московского метро «Чистые пруды» здорового мальчика весом 3,4 кг.
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Лора Луганская