Интегративная медицина помогла жителю Подмосковья с циррозом печени
В Научно-практическом Центре интегративной медицины помогли больному циррозом печени. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К медикам обратился 49-летний мужчина с начальной стадией алиментарного цирроза печени. Житель Подмосковья рассказал о таких симптомах, как слабость, кожный зуд, бессонница и невозможность преодолеть без передышки более ста метров.
Пациенту назначили курс биорезонансной терапии. Через два с половиной месяца лечения он отметил значительные изменения.
«Исчез кожный зуд, восстановился сон, снизилась утомляемость. Повысилась выносливость – теперь мужчина может проходить свыше 3 км, не уставая. Улучшились основные показатели биохимических анализов печени. Пациент также рассказал, что в ходе курса БРТ он перенёс вирусную инфекцию без ухудшения самочувствия», – рассказал главврач НП ЦИМ Юрий Дупелич.Как напомнили в министерстве, современный метод восстановления здоровья печени с помощью БРТ доступен жителям Московской области. Уникальный способ лечения показывает эффективные результаты. Метод не даёт медикаментозной нагрузки на печень, а курс лечения оказывает комплексное оздоравливающее воздействие на организм.
Лечение в центре доступно бесплатно, по полису ОМС. Направление 057/у на консультацию рефлексотерапевта в НПЦИМ выдаст лечащий врач.