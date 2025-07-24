Интегративная медицина помогла жителю Подмосковья с циррозом печени

24 июля 2025, 20:40

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В Научно-практическом Центре интегративной медицины помогли больному циррозом печени. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





К медикам обратился 49-летний мужчина с начальной стадией алиментарного цирроза печени. Житель Подмосковья рассказал о таких симптомах, как слабость, кожный зуд, бессонница и невозможность преодолеть без передышки более ста метров.



Пациенту назначили курс биорезонансной терапии. Через два с половиной месяца лечения он отметил значительные изменения.

«Исчез кожный зуд, восстановился сон, снизилась утомляемость. Повысилась выносливость – теперь мужчина может проходить свыше 3 км, не уставая. Улучшились основные показатели биохимических анализов печени. Пациент также рассказал, что в ходе курса БРТ он перенёс вирусную инфекцию без ухудшения самочувствия», – рассказал главврач НП ЦИМ Юрий Дупелич.