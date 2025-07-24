В Детском центре спасли зрение малышу с необычной особенностью глаза

24 июля 2025, 17:10

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли зрение полуторагодовалому ребёнку. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В клинику поступил мальчик, родители которого заметили, что его правый глаз отклоняется к носу. Врачи выявили катаракту – помутнение хрусталика, серьёзно ограничивающее зрение. Без операции маленький пациент мог ослепнуть.

«Помимо катаракты, мы обнаружили признаки синдрома персистирующего гиперпластического стекловидного тела. Это особенность развития глаза, когда в нём остаются лишние сосуды и ткани, которые должны были исчезнуть ещё до рождения. Пришлось не только удалить помутневший хрусталик, но и устранить помутнение задней капсулы через узкий зрачок. Имплантировали мальчику искусственный хрусталик, который будет фокусировать изображение на сетчатку глаза, обеспечивая зрительное восприятие», – рассказал заведующий отделением микрохирургии глаза ДКЦ Леонид Кононов.