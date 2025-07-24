Жителей Подмосковья приглашают на бесплатный онкоскрининг 26 июля
День открытых дверей проведут в подмосковных Центрах амбулаторной онкологической помощи в субботу, 26 июля. Пройти диагностику онкозаболеваний смогут бесплатно все желающие в возрасте от 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В рамках дня открытых дверей можно будет проверить на предмет новообразований органы дыхания, желудочной-кишечный тракт и кожу. Кроме того, женщинам предложат пройти маммографию или УЗИ молочных желёз, а мужчины смогут сдать ПСА-тест на рак простаты.
«Регулярная диагностика крайне важна для своевременного выявления онкологических заболеваний. В ближайшую субботу онкоскрининг можно будет пройти в любом из 25 областных Центров амбулаторной онкологической помощи», — сказал зампред правительства Подмосковья — глава Минздрава региона Максим Забелин.Онкоскрининг будет проходить с 9 утра до 14:00. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС, а также, при наличии, результаты предыдущих обследований. На скрининг можно предварительно записаться в удобный Центров амбулаторной онкологической помощи. Контакты и телефоны этих медучреждений размещены по ссылке.