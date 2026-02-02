Инвалид из Подмосковья избил пасынка битой и вместе с женой истязал детей
Инвалид-колясочник из Подмосковья избил пасынка битой и вместе с женой систематически истязал детей. Уголовное дело направили в суд, сообщили в СК.
В июле прошлого года в соцсетях появилось видео с издевательствами над ребенком. Записи публиковал сам обвиняемый — это, вероятно, и спасло жизнь 11-летнему мальчику. Выяснилось, что 31-летний инвалид избил битой сына своей сожительницы. При этом мать ребенка не обратилась за медицинской помощью и не сообщила о случившемся в полицию.
Следователи уточнили, что инвалид не смог совершить убийство из-за ограниченных физических возможностей.
Читайте также: