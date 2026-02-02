В Тюмени пенсионерка отдала мошенникам 18,5 миллионов рублей
Пенсионерка из Тюмени стала жертвой мошенников и лишилась 18,5 миллионов рублей. Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили женщину, что ее сбережениям угрожает хищение.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, под этим предлогом пенсионерка передала часть денег курьеру, а остальную сумму перевела на так называемые «безопасные» счета. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
В надзорном ведомстве также сообщили, что за минувшую неделю в регионе от телефонных и интернет-мошенников пострадал 51 человек, общий ущерб превысил 33 миллиона рублей.
