В Подмосковье назвали самые криминогенные национальные проекты

27 июля 2026, 12:20

оригинал Фото: istockphoto.com/AMilkin

Статистику по преступлениям, совершённым при реализации национальных проектов в Московской области за первый квартал текущего года, раскрыли в Главном управлении региональной безопасности.





Всего с января по март 2026 года в Подмосковье выявили 53 преступления по линии нацпроектов — на девять меньше, чем за аналогичный период прошлого года.





«Наиболее криминогенными оказались национальные проекты «Семья» (16 преступлений), «Демография» (15 преступлений») и «Инфраструктура для жизни» (14 преступлений)», — говорится в сообщении.