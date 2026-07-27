В Подмосковье назвали самые криминогенные национальные проекты
Статистику по преступлениям, совершённым при реализации национальных проектов в Московской области за первый квартал текущего года, раскрыли в Главном управлении региональной безопасности.
Всего с января по март 2026 года в Подмосковье выявили 53 преступления по линии нацпроектов — на девять меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Наиболее криминогенными оказались национальные проекты «Семья» (16 преступлений), «Демография» (15 преступлений») и «Инфраструктура для жизни» (14 преступлений)», — говорится в сообщении.Абсолютное большинство преступлений — 92,6% — проходят по статье «Мошенничество». На втором месте (5,6%) — «Получение взятки». А на третьем (1,8%) — «Злоупотребление должностными полномочиями».