В Подмосковье три сотрудницы банка украли со счетов клиентов 28 миллионов рублей
Видео: пресс-служба МВД РФ
В Подмосковье задержали трёх сотрудниц банка, похитивших деньги с клиентских счетов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
Злоумышленницы работали в банковском офисе.
«По предварительным данным, женщины изготавливали дубликаты карт вкладчиков и отключали уведомления на их мобильных телефонах. Это позволяло незаметно переводить сбережения клиентов на собственные счета, карты родственников и знакомых, которых просили обналичить похищенные деньги. Причинённый ущерб превысил 28 миллионов рублей», – рассказали в пресс-службе.Противоправную деятельность женщин пресекли оперативники подмосковного главка МВД вместе с коллегами из городского округа Королёв и сотрудниками ФСБ. Полицейские задержали двух подозреваемых в Королёве и ещё одну – в городе Пушкино.
Возбуждены уголовные дела по статье о краже, совершённой организованной группой, в особо крупном размере. Фигуранток отправили под домашний арест. Сейчас полицейские устанавливают все эпизоды и соучастников противоправной деятельности.