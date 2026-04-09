Инвестиции новичков индустриальных парков Подмосковья достигли 13 млрд рублей

В подмосковных индустриальных парках за первые три месяца этого года появилось свыше 40 резидентов. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Суммарные инвестиции в проекты новых резидентов составили без малого 13 миллиардов рублей.

«В первом квартале 2026 года в индустриальные парки Подмосковья удалось привлечь 46 новых компаний. Объём инвестиций в эти проекты оценивается в 12,8 млрд рублей. После их реализации на предприятиях появится 880 рабочих мест», – отметила Зиновьева.