В Подмосковье стартовал приём заявок на услугу по поддержке бизнеса

В Московской области открыли приём заявок на получение услуги для бизнеса «Содействие в оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





Предпринимателю полностью компенсируют стоимость услуги – до 200 000 рублей. Ему останется лишь самостоятельно оплатить госпошлину за регистрацию.



Приём заявок продлится до 15 апреля. Подать документы можно на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Для этого нужно авторизоваться с помощью подтверждённой учётной записи ЕСИА.



В перечень услуг входят проверка товарного знака, патентный поиск, рекомендации по доработке, подготовка заявки в Роспатент и её подача.

«Чтобы стать получателем услуги, субъект малого или среднего предпринимательства должен быть зарегистрирован и вести деятельность на территории Подмосковья, находиться в Едином реестре субъектов МСП, не быть в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, соответствовать ряду других требований», – рассказали в ведомстве.