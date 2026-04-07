Подмосковье вошло в топ-3 лидеров по числу малых технологических компаний
Московская область заняла третье место в России по количеству малых технологических компаний, включённых в соответствующий реестр Минэкономразвития. Такие данные привели в пресс-службе регионального Мининвеста.
Всего в реестр попало 270 подмосковных малых технологических компаний.
«Большинство из них – 38% – компании, занимающиеся исследованиями и разработками. 35% МТК региона заняты в обрабатывающем производстве, 27% приходится на IT-компании», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она подчеркнула, что количество подмосковных МТК в реестре постоянно растёт. С 1 июля 2024 года список пополнили свыше 170 малых предприятий.
Статус МТК позволяет технологическим компаниям рассчитывать на грантовую поддержку, даёт преимущества в конкурсных отборах при получении субсидий и других мер господдержки, иные преференции. Содействие в получении статуса компании могут получить в подмосковном Мининвесте.