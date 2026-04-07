Достижения.рф

Подмосковье вошло в топ-3 лидеров по числу малых технологических компаний

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область заняла третье место в России по количеству малых технологических компаний, включённых в соответствующий реестр Минэкономразвития. Такие данные привели в пресс-службе регионального Мининвеста.



Всего в реестр попало 270 подмосковных малых технологических компаний.

«Большинство из них – 38% – компании, занимающиеся исследованиями и разработками. 35% МТК региона заняты в обрабатывающем производстве, 27% приходится на IT-компании», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она подчеркнула, что количество подмосковных МТК в реестре постоянно растёт. С 1 июля 2024 года список пополнили свыше 170 малых предприятий.

Статус МТК позволяет технологическим компаниям рассчитывать на грантовую поддержку, даёт преимущества в конкурсных отборах при получении субсидий и других мер господдержки, иные преференции. Содействие в получении статуса компании могут получить в подмосковном Мининвесте.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0