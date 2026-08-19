Инвестиции резидентов ОЭЗ «Дубна» в первом полугодии 2026-го удвоились

19 августа 2026, 17:34

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Объём инвестиций резидентов особой экономической зоны «Дубна» в январе-июне этого года вырос в два раза по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Сейчас на площадке ОЭЗ в активной стадии реализации находятся сразу несколько крупных проектов в области фармацевтики, производства медоборудования и других сферах.

«По итогам первого полугодия 2026 года ключевым показателем развития ОЭЗ «Дубна» стал двукратный рост инвестиций резидентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель составил 15,5 миллиардов рублей», – рассказала Зиновьева.