В Одинцовской больнице 22 августа проведут акцию «Донорская суббота»
Акция «Донорская суббота» будет проходить в отделении переливания крови Одинцовской областной больницы 22 августа с 8:30 до 12:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сделать донацию смогут все желающие в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.
Тем, кто собирается сдать кровь для нужд медучреждения, нужно придерживаться ряда ограничений: за два дня до донации отказаться от спиртного, за сутки — от острой, жирной и копчёной пищи, а в день сдачи крови — от курения. Кроме того, нельзя принимать аспирин и ряд других медикаментов.«Благодаря донорам и специалистам-трансфузиологам у пациентов Одинцовской больницы есть возможность получать помощь в полном объеме», — отмечается в сообщении.