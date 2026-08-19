В Одинцовской больнице 22 августа проведут акцию «Донорская суббота»

19 августа 2026, 17:29

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Акция «Донорская суббота» будет проходить в отделении переливания крови Одинцовской областной больницы 22 августа с 8:30 до 12:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Сделать донацию смогут все желающие в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.



