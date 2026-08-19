Массовое ДТП на трассе М-2 в Подмосковье спровоцировало многокилометровый затор
В городском округе Чехов случилось массовое ДТП. На месте аварии образовался крупный затор. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».
Дорожно-транспортное происшествие произошло на 63-м километре федеральной трассы М-2 «Крым». По предварительной информации, столкновение произошло между восемью транспортными средствами, которые ехали в одном направлении.
В инциденте пострадали два человека — они получили травмы и обратились к врачам. В настоящее время инспекторы ГИБДД выясняют все детали и причины случившегося. Протяжённость образовавшейся пробки достаточно велика.
До этого сообщалось об инциденте в Москве на Киевском шоссе. Там Mercedes протаранил семь машин.
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