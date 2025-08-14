Выпуск подмосковной компании достиг 60 тыс. км нагревательных кабелей в год
Группа компаний «Специальные системы и технологии» ежегодно выпускает на своих производственных мощностях 60 тыс. км нагревательных кабелей. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«ГК «ССТ» – крупнейший в России и одним из самых крупных в мире производителей нагревательных кабелей и систем электрообогрева промышленного и бытового назначения. У компании в Подмосковье четыре площадки, R&D-центр, уникальный испытательный центр и крупнейший в стране склад компонентов систем электрообогрева. На предприятиях ГК «ССТ» работают более 1 тыс. сотрудников», – рассказали в пресс-службе.Системы электрообогрева востребованы, в частности, для обогрева трубопроводов предприятий нефтегазовой сферы. Помимо этого, ГК «ССТ» производит системы антиобледенения, продукцию бытового назначения – например, тёплые полы, полимерные материалы для электротехники и многое другое.