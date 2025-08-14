Подмосковный бумажный завод стал участником проекта «Производительность труда»
Расположенный в Коломне завод компании «Архбум-Упак» присоединился к федеральному проекту «Производительность труда». Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Предприятие производит бумажные пакеты разных размеров и конфигурации. Его клиенты – крупные торговые сети и сети быстрого питания. На стартовом совещании сотрудники вместе со специалистами Регионального центра компетенций Московской области выбрали пилотный поток. Им стал процесс производства бумажных пакетов с ручками из бурого сырья», – отметили в ведомстве.Реализуя механизмы проекта «Производительность труда», компания рассчитывает сократить время протекания процесса как минимум на 10%, уменьшить незавершённое производство на 15%, а выработку на рабочих местах увеличить более чем на 10%. По завершении пилота компания намерена применить полученный опыт на всём производстве.
Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» нужно подать заявку на ИТ-платформе.