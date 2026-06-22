Инвестиции резидентов ОЭЗ «Дубна» за пять лет утроились
Объём инвестиций резидентов особой экономической зоны «Дубна» за пять лет увеличился более чем в три раза. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Эти средства идут на разработку технологий, покупку оборудования и строительство научно-производственных комплексов резидентов.
«Объём фактических инвестиций на площадке ОЭЗ «Дубна» составляет 132 миллиарда рублей. За пятилетний период этот показатель вырос более чем в три раза. При этом на каждый рубль бюджетных средств приходилось более пяти рублей частных инвестиций», – отметила Зиновьева.По данным пресс-службы Мининвеста Московской области, параллельно с инвестициями растут финансовые показатели работы самих резидентов. За пять лет годовой объём выручки компаний-резидентов вырос почти в четыре раза – с 26,5 млрд рублей в 2021 году до более чем 100 миллиардов в 2025-м.