Инвестиции резидентов ОЭЗ «Дубна» за пять лет утроились

22 июня 2026, 16:35

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Объём инвестиций резидентов особой экономической зоны «Дубна» за пять лет увеличился более чем в три раза. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Эти средства идут на разработку технологий, покупку оборудования и строительство научно-производственных комплексов резидентов.

«Объём фактических инвестиций на площадке ОЭЗ «Дубна» составляет 132 миллиарда рублей. За пятилетний период этот показатель вырос более чем в три раза. При этом на каждый рубль бюджетных средств приходилось более пяти рублей частных инвестиций», – отметила Зиновьева.