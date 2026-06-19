Подмосковная компания вложит 160 млн рублей в развитие производства кухонной мебели
Компании «Кухни ТРИВОЛИ» предоставили в Люберцах земельный участок площадью 0,68 га без проведения торгов. Предприятие построит на нём новые мощности, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Компания производит кухонную мебель. Под проект инвестору предоставили землю по региональной программе поддержки бизнеса.
«Проект рассчитан на период с 2026 по 2031 годы. Он предусматривает строительство производственно-складского комплекса площадью 2500 квадратных метров. Объём инвестиций составит 160 миллионов рублей. В результате будет создано 30 рабочих мест», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.После выхода предприятия на проектную мощность годовой объём выпуска составит около 2300 комплектов кухонной мебели. Расширение производства позволит увеличить присутствие компании на рынке и повысить объёмы выпускаемой продукции.
Земля предоставлена в рамках программы, известной под номером постановления «272». Она позволяет компаниям получать участки без торгов при условии выполнения инвестиционных обязательств. После их исполнения инвестор может выкупить землю за 15% от кадастровой стоимости.