Инвестиции резидентов подмосковных ОЭЗ за полгода превысили 23 миллиарда рублей

08 сентября 2026, 21:26

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Инвестиции резидентов особых экономических зон Подмосковья в первом полугодии 2026 года составили 23,5 млрд рублей. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





По её словам, ещё более 562 миллионов рублей инвестировали в развитие ОЭЗ управляющие компании.

«За всё время работы ОЭЗ Подмосковья совокупный объём инвестиций резидентов и управляющих компаний превысил 316 миллиардов рублей», – отметила Зиновьева.