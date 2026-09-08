Инвестиции резидентов подмосковных ОЭЗ за полгода превысили 23 миллиарда рублей
Инвестиции резидентов особых экономических зон Подмосковья в первом полугодии 2026 года составили 23,5 млрд рублей. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, ещё более 562 миллионов рублей инвестировали в развитие ОЭЗ управляющие компании.
«За всё время работы ОЭЗ Подмосковья совокупный объём инвестиций резидентов и управляющих компаний превысил 316 миллиардов рублей», – отметила Зиновьева.Как напомнили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, в ОЭЗ Московской области работают более 200 компаний-резидентов. Они используют широкий набор налоговых льгот, благодаря которым первоначальные инвестиционные затраты в среднем уменьшаются на 30%.