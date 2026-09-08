В Московской области стартовал федеральный проект «Здоровье СВОих»

08 сентября 2026, 18:54

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Подмосковье вошло в число пилотных территорий, где стартовал федеральный проект «Здоровье СВОих». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.





Новый проект запустило в регионах АНО «Комитет семей воинов Отечества». Он направлен на правовую и социальную поддержку участников спецоперации и членов их семей.



Решение о запуске было принято на основании многочисленных обращений бойцов и их родных. При разработке проекта учитывались действующие меры законодательной поддержки, требующие разъяснения и практического применения.



Цели проекта – оперативное решение проблем с получением медицинской помощи, повышение правовой грамотности среди военных и их семей. На связи с жителями напрямую находятся представители Социального фонда России и бюро медико-социальной экспертизы, что позволяет решать вопросы без переадресаций.

«Проект «Здоровье СВОих» появился как ответ на конкретные обращения наших бойцов и их семей. Мы видим, насколько важно, чтобы человек не оставался один на один со сложностями при получении медицинской помощи, реабилитации или оформлении необходимых документов. Наша задача – сделать так, чтобы за каждым обращением стояло не хождение по кабинетам, а конкретное и оперативное решение», – пояснила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

«В Московской области действует более 70 мер поддержки участников СВО и их семей. 36 из них установлены на региональном уровне. Такой чат – это ещё один эффективный инструмент обратной связи, который за короткое время доказал свою востребованность. Всего за несколько дней с его помощью решено около 20 вопросов. Мы видим, что оперативность и адресность работы дают реальный результат», – сказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.