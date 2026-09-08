Каширский региональный оператор за неделю вывез 265 000 кубометров отходов

08 сентября 2026, 20:49

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Каширский региональный оператор за прошедшую неделю заметил снижение объёмов транспортировки твёрдых коммунальных отходов по сравнению с показателем предыдущей недели. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Всего с контейнерных площадок и мест накопления вывезли 265 000 кубометров отходов. Их объём распределён по следующим категориям: твёрдые коммунальные отходы, крупногабаритные, раздельно собранные, несанкционированные отходы, спил и смёт.

«Параллельно с вывозом идёт работа по улучшению санитарных условий и комфорта жителей. За неделю на обслуживаемой территории установили 71 новый контейнер. При этом 39 ёмкостей предназначены для обычных смешанных отходов, четыре для раздельного сбора полезных фракций. Имеются 28 бункеров для крупногабаритных отходов», – отметили в Минчистоты региона.