В Подмосковье услугой по выдаче справок из военкомата воспользовались 2000 раз

08 сентября 2026, 21:07

оригинал Фото: Медиабанк.рф

Жители Подмосковья с начала года подали около 2000 онлайн-заявлений на получение справок военных комиссариатов. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Комплексная услуга доступна на региональном портале в разделе «Документы» – «Справки и выписки». Она предоставляется бесплатно. По одному заявлению можно получить 25 видов справок военкоматов Подмосковья.

«Запросить информацию могут действующие и бывшие военнослужащие и члены их семей. Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале с помощью подтвержденной учётной записи ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Необходимо выбрать военный комиссариат, к которому приписан военнослужащий, указать виды необходимых справок и категорию заявителя, прикрепить документы и отправить заявку», – пояснили в ведомстве.