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Инвестиции в экономику Лотошина за последние годы превысили 164 млн рублей

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Несколько крупных производственных проектов реализовали на территории округа Лотошино за последние годы. О них доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Екатерина Долгасова, сообщает пресс-служба регионального правительства.



Компания «Корабел» открыла производство металлических изделий, фермерское хозяйство «Сонак» запустило комплекс по изготовлению и хранению кормов для животных и птиц, а компания «ВекторЭко» приступила к выпуску соков.

«Общий объём инвестиций составил 164,5 млн рублей», — сказала Долгасова.
Она добавила, что в настоящее время собирается расширяться рыбокомбинат «Лотофиш»: запланированная сумма вложений составляет 415 миллионов рублей. Кроме того, компания «Агроинновация МО» реализует проект стоимостью 171 миллион рублей по выращиванию зерновых и овощей на площади 30 тысяч гектаров и строит комплекс по приёмке, очистке и сушке зерна за 100 миллионов рублей.
Лев Каштанов

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