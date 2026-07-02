Инвестиции в экономику Лотошина за последние годы превысили 164 млн рублей

02 июля 2026, 12:22

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Несколько крупных производственных проектов реализовали на территории округа Лотошино за последние годы. О них доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Екатерина Долгасова, сообщает пресс-служба регионального правительства.





Компания «Корабел» открыла производство металлических изделий, фермерское хозяйство «Сонак» запустило комплекс по изготовлению и хранению кормов для животных и птиц, а компания «ВекторЭко» приступила к выпуску соков.





«Общий объём инвестиций составил 164,5 млн рублей», — сказала Долгасова.