Инвестиции в экономику Лотошина за последние годы превысили 164 млн рублей
Несколько крупных производственных проектов реализовали на территории округа Лотошино за последние годы. О них доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Екатерина Долгасова, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Компания «Корабел» открыла производство металлических изделий, фермерское хозяйство «Сонак» запустило комплекс по изготовлению и хранению кормов для животных и птиц, а компания «ВекторЭко» приступила к выпуску соков.
«Общий объём инвестиций составил 164,5 млн рублей», — сказала Долгасова.Она добавила, что в настоящее время собирается расширяться рыбокомбинат «Лотофиш»: запланированная сумма вложений составляет 415 миллионов рублей. Кроме того, компания «Агроинновация МО» реализует проект стоимостью 171 миллион рублей по выращиванию зерновых и овощей на площади 30 тысяч гектаров и строит комплекс по приёмке, очистке и сушке зерна за 100 миллионов рублей.