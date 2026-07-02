В округе Лотошино модернизируют более 20 котельных

02 июля 2026, 11:36

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Масштабная программа модернизации теплоснабжения реализуется в округе Лотошино. О том, какую её часть уже реализовали, и что ещё входит в планы, доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Екатерина Долгасова. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.





Долгасова отметила, что преобразования в сфере ЖКХ коснутся почти 70% жителей округа.





«У нас более 20 котельных, и все они входят в программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Четыре мы уже отремонтировали. При этом поменяли не только оборудование, но и трубы, в том числе ввод в каждый многоквартирный дом. В планах на 2026-2027 гг. — модернизация котельных посёлке Лотошино, в селе Микулино, деревне Кульпино и других», — сказала глава округа.