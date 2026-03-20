В Подмосковье запустят производство соусов и майонезов за 2 млрд рублей

20 марта 2026, 15:43

оригинал Фото: «ПК Печагин»

В городском округе Ступино запустят завод по выпуску соусов. Разрешение на ввод в эксплуатацию нового производственного объекта получила компания «ПК Печагин», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Земельный участок был предоставлен инвестору в льготную аренду в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль».

«Компания получила землю под строительство нового предприятия в 2022 году. Это пример того, как меры поддержки реально работают. Всего за несколько лет проект прошёл путь до готового завода. Это не только инвестиции в размере более двух миллиардов рублей, но и рабочие места для 200 человек. Такие инициативы вносят ощутимый вклад в развитие промышленности и экономики Подмосковья», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.