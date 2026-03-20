В Подмосковье запустят производство соусов и майонезов за 2 млрд рублей
В городском округе Ступино запустят завод по выпуску соусов. Разрешение на ввод в эксплуатацию нового производственного объекта получила компания «ПК Печагин», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Земельный участок был предоставлен инвестору в льготную аренду в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль».
«Компания получила землю под строительство нового предприятия в 2022 году. Это пример того, как меры поддержки реально работают. Всего за несколько лет проект прошёл путь до готового завода. Это не только инвестиции в размере более двух миллиардов рублей, но и рабочие места для 200 человек. Такие инициативы вносят ощутимый вклад в развитие промышленности и экономики Подмосковья», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Площадь переданного компании участка составляет три гектара. Инвестор возвёл на нём современный производственный комплекс площадью 14 000 квадратных метров с необходимой инфраструктурой.
На предприятии планируют выпускать до 10 000 тонн продукции ежемесячно, что более чем в два раза увеличит текущие мощности компании. Ассортимент будет включать свыше 90 наименований продукции – майонезы, кетчупы и соусы.
Основную часть сырья будут поставлять отечественные производители, что соответствует стратегии компании по развитию импортозамещения.