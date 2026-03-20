Подмосковная компания выводит на рынок Вьетнама препарат от ревматоидного артрита

Группа компаний «Р-Фарм» вывела на фармацевтический рынок Вьетнама собственное лекарство для лечение ревматоидного артрита – олокизумаб, торговое наименование которого «Артлегиа». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Компания разрабатывает лекарственные препараты, в том числе на территории подмосковного Пущина. Моноклональное антитело получило регистрационное удостоверение регулятора здравоохранения страны.



В ближайшее время олокизумаб станет доступен для пациентов государственных, военных и частных госпиталей Вьетнама. Перед регистрацией были проведены международные многоцентровые клинические исследования препарата, получены данные реальной клинической практики.

«Регистрация олокизумаба во Вьетнаме – важный шаг в реализации нашей стратегии по расширению географии присутствия собственных оригинальных препаратов. Вьетнам – один из самых перспективных фармацевтических рынков в Азии с высоким спросом на современные методы лечения. Мы видим большой потенциал для развития нашего портфеля в регионе», – сказал директор департамента экспортных операций «Р-Фарм» Аднан Чоудри.