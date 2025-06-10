Инвестиции в основной капитал Подмосковья за год могут превысить 2 трлн рублей
Объём инвестиций в основной капитал Московской области по итогам I квартала 2025 года превысил 362 млрд рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В январе-марте этого года суммарные инвестиции в основной капитал Подмосковья составили 362,2 млрд рублей. Рост показателя с учётом дефлятора по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 28,1%», – уточнила Зиновьева.Как напомнили в подмосковном Мининвесте, по итогам прошлого года объём инвестиций в основной капитал региона превысил 1,8 трлн рублей. Ожидается, что в 2025-м показатель преодолеет отметку в 2 трлн рублей.