На поддержку подмосковных наукоградов в этом году выделено 311,5 млн рублей
Власти Подмосковья выделили в 2025 году на поддержку наукоградов их администрациям 311,5 млн рублей. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Наукограды составляют более 50% научно-производственного комплекса Подмосковья. Здесь расположено 141 из 256 научных организаций региона. В целях поддержки наукоградов в этом году администрациям было выделено 311,5 млн рублей. Эта сумма почти поровну разделена между федеральным и областным бюджетами», – пояснила Зиновьева.Зампред добавила, что в организациях научно-производственного комплекса наукоградов Московской области работают около 78 тыс. человек.
В пресс-службе подмосковного Мининвеста напомнили, что в Подмосковье созданы меры поддержки учёных. Подробнее об этом можно узнать на Инвестиционном портале Московской области.
Ежегодно с 2021 года 9 июня отмечается День наукоградов Подмосковья. Регион является лидером среди российских регионов по числу городов такого статуса.