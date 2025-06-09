На поддержку подмосковных наукоградов в этом году выделено 311,5 млн рублей

09 июня 2025, 18:45

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Власти Подмосковья выделили в 2025 году на поддержку наукоградов их администрациям 311,5 млн рублей. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.







«Наукограды составляют более 50% научно-производственного комплекса Подмосковья. Здесь расположено 141 из 256 научных организаций региона. В целях поддержки наукоградов в этом году администрациям было выделено 311,5 млн рублей. Эта сумма почти поровну разделена между федеральным и областным бюджетами», – пояснила Зиновьева.