В Подмосковье по программе «Франшиза» с начала года выдали более 30 субсидий
Подмосковный Мининвест с начала года выдал 32 субсидии на открытие бизнеса по франшизе. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«За пять месяцев этого года по региональной программе «Франшиза» было одобрено 32 заявки. Суммарный объём поддержки на запуск бизнеса по франшизе составил 22,6 млн рублей. Приём заявок на получение субсидии продолжается. Самое большое количество субсидий, девять, выдано на франшизы в области общественного питания. Речь идёт об открытии ресторанов, кофеен и так далее. Пять субсидий предоставлено на запуск образовательных центров. На открытие медицинских центров выделили четыре субсидии», – пояснила Зиновьева.Как отметили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, предприниматели Московской области могут получить по региональной программе субсидию до 2 млн рублей при запуске бизнеса по подмосковным франшизам, но не более 50% затрат. Для франшиз из других регионов максимальный размер субсидии – 1 млн рублей и тоже до 50% затрат. Подробнее узнать о программе «Франшизы» и подать заявку на получение субсидии можно на Инвестиционном портале Московской области.