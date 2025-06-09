Подмосковные компании представили свою продукцию на выставке в Малайзии

09 июня 2025, 11:01

оригинал Фото: пресс-служба Мининвества МО

Пять компаний из Московской области приняли участие в международной выставке товаров для красоты и здоровья International Beauty Expo Malaysia 2025 (IBE) в городе Куала-Лумпур. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.







«Свою продукцию на стенде Московской области представили мытищинский производитель средств для дезинфекции «ИНТЕРСЭН-плюс», компания «Русдент» из Долгопрудного (зубные щётки и пасты), компания «ТОП ПАРФЮМ» из Реутова (нишевая парфюмерия), рузская компания «ГЛОБАЛКОС» (косметические средства) и «УНИК косметик» из Дмитрова (экологическая бытовая химия и косметика для взрослых и детей)», — говорится в сообщении.