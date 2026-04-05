В Серпухове начала работу Служба кризисной помощи для несовершеннолетних
В Серпухове начала работу Служба кризисной помощи для несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Специалисты психолого-педагогического и медико-социального центра «Шанс» будут помогать детям справляться с потерей близких, суицидальными мыслями, пережитым насилием и другими травмирующими событиями.
«У ребенка меняются интересы, происходят гормональные бури, меняются приоритеты. Юношеский максимализм превращает парня или девушку в бунтаря, а неудачи в любви кажутся концом жизни. Многие переживают адолесценцию спокойно, однако бывают подростки, которым нужно больше внимания», — объяснили в пресс-службе.О деятельности Службы кризисной помощи рассказала ее руководитель Екатерина Сергеева. Директор центра и депутат окружного Совета Елена Акимова, в свою очередь, назвала задачи подразделения.
«Служба кризисной помощи — это один из механизмов нашего огромного межведомственного взаимодействия с опекой, Комиссией по делам несовершеннолетних, образовательными учреждениями и другими организациями. Наша задача — вовремя выявить проблемы у детей и обязательно им помочь, — отметила она.Дети могут обратиться за помощью с родителями, а с 15 лет — самостоятельно. Центр находится по адресу: улица Стадионная, дом 1, корпус 1.