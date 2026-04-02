В реконструкцию завода стекловолокна в Серпухове в этом году вложат 2 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Завод по выпуску минеральной изоляции на основе стекловолокна компании ТЕХНОНИКОЛЬ в Серпухове остановили на время масштабной реконструкции. Как сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья, она будет проходить с апреля по август.





Выпуск продукции временно прекращён, но отгрузки будут продолжаться со склада, где имеется запас готовой продукции.

«Объём инвестиций в модернизацию предприятия составит четыре миллиарда рублей. Их направлены на замену ключевого оборудования и внедрение передовых технологий. Это поможет повысить энергоэффективность производства и снизить его воздействие на окружающую среду», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.