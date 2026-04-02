В реконструкцию завода стекловолокна в Серпухове в этом году вложат 2 млрд рублей
Завод по выпуску минеральной изоляции на основе стекловолокна компании ТЕХНОНИКОЛЬ в Серпухове остановили на время масштабной реконструкции. Как сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья, она будет проходить с апреля по август.
Выпуск продукции временно прекращён, но отгрузки будут продолжаться со склада, где имеется запас готовой продукции.
«Объём инвестиций в модернизацию предприятия составит четыре миллиарда рублей. Их направлены на замену ключевого оборудования и внедрение передовых технологий. Это поможет повысить энергоэффективность производства и снизить его воздействие на окружающую среду», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.В рамках основного этапа реконструкции на заводе заменят стекловаренную печь, где расплавляют сырьё для стекловолокна. Также установят плавильный агрегат нового поколения.
Кроме того, на предприятии полностью обновят систему газоочистки, что увеличит эффективность очистки атмосферных выбросов до 96%. В течение апреля на заводе демонтируют старое оборудование, в мае приступят к установке нового. Его уже доставили на площадку.
Глобальная модернизация на заводе стекловолокна в Серпухове стартовала в 2024 году. На мероприятия первого этапа ТЕХНОНИКОЛЬ потратила 240 млн рублей. Это позволило перенастроить технологический процесс, усилить контроль за производством, сократить количество выбросов.