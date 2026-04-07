В Серпухове запустили 11 котельных и обновили более 2,5 километров теплосетей

07 апреля 2026, 16:19

оригинал А. Воробьёв и А. Шимко (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Модернизация инженерных сетей стала одной из главных тем встречи губернатора Московской области Андрей Воробьёва с главой Серпухова Алексеем Шимко.





В центре внимания были и другие приоритетные направления развития городского округа.

«Серпухов – большой округ, крупный научный центр. Сегодня здесь реализуется масштабная программа, которая, надеюсь, заметна для жителей. Это модернизация тепло- и водоснабжения, благоустройство и многое другое. Вы регулярно общаетесь с людьми. Расскажите, какой сегодня самый большой запрос, что необходимо сделать в первую очередь», – сказал Воробьёв, открывая рабочую встречу.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Значительные вложения идут на водоотведение и на модернизацию тепла. «Газпром теплоэнерго МО» реализует мероприятия в рамках заключённых концессионных соглашений. С 2019 по 2023 годы построено, реконструировано и проведено техническое перевооружение 34 объектов теплоэнергетики. Так, мы запустили 11 новых БМК и обновили более 2,5 километров теплосетей. Стабильное тепло и горячую воду получили около 24 000 жителей округа. Важным этапом стало открытие Единого диспетчерского центра контроля за всей системой в режиме реального времени», – проинформировал Шимко.