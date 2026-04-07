В Серпухове запустили 11 котельных и обновили более 2,5 километров теплосетей
Модернизация инженерных сетей стала одной из главных тем встречи губернатора Московской области Андрей Воробьёва с главой Серпухова Алексеем Шимко.
В центре внимания были и другие приоритетные направления развития городского округа.
«Серпухов – большой округ, крупный научный центр. Сегодня здесь реализуется масштабная программа, которая, надеюсь, заметна для жителей. Это модернизация тепло- и водоснабжения, благоустройство и многое другое. Вы регулярно общаетесь с людьми. Расскажите, какой сегодня самый большой запрос, что необходимо сделать в первую очередь», – сказал Воробьёв, открывая рабочую встречу.В Подмосковье реализуется самая масштабная в России модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры. Она затрагивает и Серпухов. Работы в муниципалитете ведут как по госпрограмме, так и в рамках концессий и инвестпрограмм.
В прошлом году по госпрограмме обновили центральный тепловой пункт. В этом году должны построить две блочно-модульные котельные и участки теплосетей в Серпухове. А в Пущине до 2029-го планируют реконструировать котельную и два участка сетей.
«Значительные вложения идут на водоотведение и на модернизацию тепла. «Газпром теплоэнерго МО» реализует мероприятия в рамках заключённых концессионных соглашений. С 2019 по 2023 годы построено, реконструировано и проведено техническое перевооружение 34 объектов теплоэнергетики. Так, мы запустили 11 новых БМК и обновили более 2,5 километров теплосетей. Стабильное тепло и горячую воду получили около 24 000 жителей округа. Важным этапом стало открытие Единого диспетчерского центра контроля за всей системой в режиме реального времени», – проинформировал Шимко.В 2026-2027 годах «Газпром теплоэнерго МО» планирует построить в рамках концессии теплогенерирующие установки в деревнях Волохово и Каргашино, модернизировать котельную в поселке Мирный. По инвестиционным программам в те же годы рассчитывают отремонтировать две котельные и почти 17 километров сетей.
Ключевые задачи по водоснабжению и водоотведению – реконструкция очистных сооружений в Серпухове. Первый этап завершат в будущем году. Эти ВЗУ обеспечивают приём стоков не только из города, но и из таких населённых пунктов, как Оболенск, Большевик и Мирный. После завершения реконструкции мощность очистных сооружений составит 60 000 кубометров сутки. Перемены почувствуют почти 139 000 жителей.
В муниципалитете активно реализуют и президентскую программу социальной газификации. Газ уже пришёл в 75 населенных пунктов, и работа будет продолжена.