Инвестиционная карта Подмосковья предлагает более 10 тыс. объектов для бизнеса

26 августа 2025, 21:44

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

На инвестиционной карте Московской области сегодня отображена информация о более чем 10 тысячах объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





Карта позволяет предпринимателям подобрать локацию для размещения бизнеса в регионе.



«Московская область предлагает предпринимателям для размещения бизнеса земельные участки и помещения. В зависимости от проекта инвестор может выбрать, например, особую экономическую зону или индустриальный парк, парки культуры и отдыха. Фильтры инвесткарты позволяют подобрать тип объекта, городской округ, площадь объекта и многое другое», – отметили в Мининвесте.