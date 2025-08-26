Инвестиционная карта Подмосковья предлагает более 10 тыс. объектов для бизнеса
На инвестиционной карте Московской области сегодня отображена информация о более чем 10 тысячах объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Карта позволяет предпринимателям подобрать локацию для размещения бизнеса в регионе.
«Московская область предлагает предпринимателям для размещения бизнеса земельные участки и помещения. В зависимости от проекта инвестор может выбрать, например, особую экономическую зону или индустриальный парк, парки культуры и отдыха. Фильтры инвесткарты позволяют подобрать тип объекта, городской округ, площадь объекта и многое другое», – отметили в Мининвесте.На данный момент на карте отображено порядка 100 земельных участков, доступных бизнесу в аренду на льготных условиях, без проведения торгов. Чтобы подобрать подходящий, нужно выбрать «Аренду», а затем применить фильтр «Тип объекта».
Свыше 140 объектов недвижимости доступны сегодня предпринимателям в рамках программы «Недвижимость за 1 рубль». Программа позволяет субъектам малого и среднего бизнеса арендовать здание или помещение, выполнив для получения льготных условий аренды определённые обязательства.