Инвестор из Китая вложит 600 млн рублей в строительство завода в Щёлкове

29 мая 2025, 17:44

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Китайская компания «Юй Бинлэ» планирует построить производственный комплекс в подмосковном индустриальном парке «iЩелково». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Суммарный объём инвестиций в проект превысит 600 млн рублей. На новом предприятии запустят производство оборудования, которое будет поставляться по всей России и в страны СНГ.



«После ввода новой площадки в эксплуатацию будет создано около 50 рабочих мест. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию производственный комплекс площадью 5 тыс. кв. м. планируется в течение двух лет», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.