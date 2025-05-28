В Подмосковье разработали программу трудовой адаптации участников спецоперации
Мининвест Московской области защитил региональный проект «Звёзды Победы», сообщили в пресс-службе ведомства. Презентация прошла в Тобольске в рамках подведения итогов программы Агентства стратегических инициатив по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность».
Подмосковный проект направлен на содействие в трудоустройстве участников спецоперации.
«В рамках проекта «Звёзды Победы» на предприятиях региона проводят экскурсии для участников СВО с целью последующего трудоустройства. Это должно содействовать социальной адаптации, обучению и профессиональному развитию наших защитников. Подмосковье стало первым регионом, запускающий промышленный туризм для ветеранов спецоперации. Будем обеспечивать наших работодателей ответственными и инициативными специалистами», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Проект включает экскурсии-знакомства на производствах разных сфер, обучающие программы и практику для дальнейшего трудоустройства в компании. Регион планирует сотрудничать с Фондом «Защитники Отечества», Ассоциацией ветеранов СВО, промышленными предприятиями и учебными заведениями.
Инициативу поддержали производитель облицовочного камня «Монолитстрой», «Метровагонмаш», авиакорпорация «Рубин», производитель счётчиков газа «Газдевайс» и индустриальный парк «Есипово». В целом выразили готовность участвовать в проекте более 200 компаний. На некоторых предприятиях уже прошли первые экскурсии для участников СВО и их семей.
Как напомнили в подмосковном Мининвесте, инициатива правительства Московской области проводить экскурсии на производства для участников СВО стала первой в России в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Программа реализуется при поддержке Минпромторга России и фонда «Росконгресс».