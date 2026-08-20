Команда Подмосковья взяла медали Спартакиады народов России по гребному слалому

20 августа 2026, 09:13

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на турнире по гребному слалому в рамках II летней Спартакиады народов России. Такой результат позволил сборной региона занять призовое место в общекомандном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Соревнования проходили в Уфе с 15 по 19 августа, в них приняли участие 99 гребцов из 18 субъектов РФ.





«Две награды Подмосковью принесла Марина Новыш. Она заняла первое место в классе каноэ-одиночка среди женщин и выиграла бронзу в классе байдарка-одиночка», — говорится в сообщении.