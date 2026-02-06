Инвестор с индийским капиталом за шесть лет построит в ОЭЗ «Дубна» фармзавод

06 февраля 2026, 16:33

оригинал Фото: пресс-служба Миниинвеста МО

Группа компаний «Эдвансд» приступила к проектированию фармацевтического предприятия, которое появится в Особой экономической зоне «Дубна». Его построят на левобережной площадке ОЭЗ, сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.





Основателем группы компаний является индийский предприниматель Раджеш Шарма. «Эдвансд» планирует инвестировать в создание фармацевтического завода на территории ОЭЗ «Дубна» более 2,5 млрд рублей. На предприятии будет не менее 300 высокотехнологичных рабочих мест.





«Новый резидент планирует разрабатывать и производить в Подмосковье лекарства для лечения социально значимых заболеваний. В их числе – противоопухолевые препараты, антибактериальные и противотуберкулёзные средства, лекарства для лечения ВИЧ-инфекции, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.