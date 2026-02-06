Инвестор с индийским капиталом за шесть лет построит в ОЭЗ «Дубна» фармзавод
Группа компаний «Эдвансд» приступила к проектированию фармацевтического предприятия, которое появится в Особой экономической зоне «Дубна». Его построят на левобережной площадке ОЭЗ, сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.
Основателем группы компаний является индийский предприниматель Раджеш Шарма. «Эдвансд» планирует инвестировать в создание фармацевтического завода на территории ОЭЗ «Дубна» более 2,5 млрд рублей. На предприятии будет не менее 300 высокотехнологичных рабочих мест.
«Новый резидент планирует разрабатывать и производить в Подмосковье лекарства для лечения социально значимых заболеваний. В их числе – противоопухолевые препараты, антибактериальные и противотуберкулёзные средства, лекарства для лечения ВИЧ-инфекции, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Это будет уже вторая фармацевтическая компания с индийским капиталом на территории ОЭЗ «Дубна» после ПСК «Фарма». Группа компаний «Эдвансд» работает на фармацевтическом рынке России с 2003 года. Под строительство нового завода резиденту выделили участок в четыре гектара. Площадь будущего производственно-складского комплекса составит 24 000 квадратных метров.
Сейчас компания занимается благоустройством участка и подбором персонала. В этом году резидент ОЭЗ намерен завершить проектные работы и начать строительство первой очереди производственных и инженерно-технических сооружений. Полностью инвестпроект будет реализован в течение шести лет.