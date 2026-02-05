Семьи участников СВО познакомились с работой трикотажной фабрики в Ленинском
В Ленинском городском округе для семей участников спецоперации организовали экскурсию на трикотажную фабрику нового поколения RuSkin. Она прошла в рамках программы «Промышленный туризм», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Гости понаблюдали за полным циклом современного производства одежды, приняли участие в специальном психологическом тренинге под названием «Красная нить».
«Такие мероприятия – важная часть нашей комплексной работы по поддержке и социальной адаптации семей защитников Отечества. Это не просто экскурсия, а возможность отвлечься, узнать что-то новое о современных российских производствах, пообщаться в тёплой, доверительной атмосфере», – поделилась руководитель Единого центра помощи участникам СВО и членам их семей Ленинского округа «Стратегия» Елена Перепелица.Как напомнили в ведомстве, с предложением проводить экскурсии на производства для участников СВО в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия региона эту инициативу поддержали.