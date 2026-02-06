Подмосковье и АСИ будут вместе развивать креативные индустрии

06 февраля 2026, 15:42

Правительство Московской области и Агентство стратегических инициатив подписали соглашение о внедрении Регионального стандарта развития креативных индустрий. Это единая «дорожная карта» из 12 шагов, созданная по поручению президента, рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Там напомнили, что в Подмосковье активно развивают сектор малого и среднего предпринимательства.





«Сегодня МСП – это треть экономики региона. Весомый вклад вносит и креативный сектор. Так, в 2024 году выручка таких компаний превысила 300 млрд рублей. Соглашение станет новым этапом создания условий развития компаний, относящихся к креативным индустриям», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московкой области Екатерина Зиновьева.

«Московская область обладает огромным потенциалом. Здесь сконцентрированы таланты, образовательные площадки, производственные компетенции и активное сообщество креаторов. 66% всей валовой добавленной стоимости креативных индустрий России формируют всего три региона – Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Внедрение регионального стандарта позволит создать единые условия для запуска проектов, привлечения инвестиций и вывода продуктов креативных индустрий на новые рынки», – отметила директор Центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде.