Достижения.рф

Подмосковные компании смогут посетить агропромышленную выставку в Монголии

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области пригласил подмосковные сельхозкомпании на международное выставочно-ярмарочное мероприятие Agro Expo 2026 Mongolia. Оно пройдёт 3-5 апреля в Улан-Баторе, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.



В выставке смогут принять участие производители сельхозтехники и оборудования, предприятия растениеводства, семеноводства, защиты растений, животноводства и кормопроизводства, разработчики агротехнологий, энергосберегающих и IT‑решений.

Площадка Agro Expo 2026 Mongolia даст возможность присоединиться к перспективным проектам монгольского АПК, показать и изучить новейшие агротехнологии и оборудование, обменяться опытом, укрепить деловые контакты.

Фонд профинансирует аренду площадей, регистрационные сборы и создание коллективного регионального стенда. Расходы на перелёт и проживание участники оплачивают самостоятельно. Чтобы войти в делегацию, нужно до 20 февраля включительно подать заявку по ссылке.

Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0