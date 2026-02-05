Подмосковные компании смогут посетить агропромышленную выставку в Монголии
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области пригласил подмосковные сельхозкомпании на международное выставочно-ярмарочное мероприятие Agro Expo 2026 Mongolia. Оно пройдёт 3-5 апреля в Улан-Баторе, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
В выставке смогут принять участие производители сельхозтехники и оборудования, предприятия растениеводства, семеноводства, защиты растений, животноводства и кормопроизводства, разработчики агротехнологий, энергосберегающих и IT‑решений.
Площадка Agro Expo 2026 Mongolia даст возможность присоединиться к перспективным проектам монгольского АПК, показать и изучить новейшие агротехнологии и оборудование, обменяться опытом, укрепить деловые контакты.
Фонд профинансирует аренду площадей, регистрационные сборы и создание коллективного регионального стенда. Расходы на перелёт и проживание участники оплачивают самостоятельно. Чтобы войти в делегацию, нужно до 20 февраля включительно подать заявку по ссылке.
