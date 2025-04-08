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Инвестор восстановит подмосковную усадьбу, в которой гостили Толстой и Менделеев

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Фото: пресс-служба Минимущества МО

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Инвестор приобрёл усадьбу Никольское-Обольяниново, расположенную в селе Подъячево Дмитровского муниципального округа. Усадьба является объектом культурного наследия, и новый владелец обязан отреставрировать её, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
Сумма, за которую новый собственник приобрёл усадьбу, составила всего девять рублей.

«Памятник истории и культуры в рамках конкурса был выставлен на торги в целях восстановления. Согласно условиям конкурса, новый собственник за свой счёт обязан провести работы по сохранению и реставрации усадебного комплекса как объекта социально-культурного назначения, в соответствии с требованиями, предусмотренными охранным обязательством. На это даётся семь лет», — отметил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.
Усадьба Никольское-Обольяниново (первоначально — Никольское-Горушки) была построена в конце XVIII — начале XIX веков. В разное время здесь принимали знаменитых гостей, включая дядю Александра Сергеевича Пушкина — Василия Львовича, а также Льва Толстого и Дмитрия Менделеева.

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#тихон фирсов
#усадьба
#дмитровский городской округ
Около 1,4 тыс. человек поучаствовали в акции в честь Всемирного дня здоровья
08 апреля 2025, 09:36

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

На прошедших выходных в подмосковных парках проводились мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню здоровья. Жители региона имели возможность получить консультации медицинских специалистов в более чем сорока городских парках, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В наших парках мы устроили мероприятия, которые посвящены здоровому образу жизни. Них поучаствовали почти 1,4 тыс. человек. Сегодня в здании Дома Правительства Подмосковья под руководством наших олимпийских чемпионов и выдающихся спортсменов совместно с Дмитрием Губерниевым провели зарядку для сотрудников», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Всемирный день здоровья каждый год отмечается 7 апреля, начиная с 1950 года. В 2025 году его тема «Здоровое начало жизни – залог благополучного будущего».

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В Подмосковье обучают специалистов для обеспечения видеонаблюдения на ЕГЭ
08 апреля 2025, 09:18

Фото: Министерство образования Московской области

Подготовка персонала для пунктов проведения ЕГЭ в Подмосковье идёт полным ходом. Одной из главных задач остаётся обеспечение стабильной видеотрансляции на федеральную платформу «Смотри.ЕГЭ», чтобы экзамены прошли чётко, без сбоев и нарушений, сообщает Министерство образования Московской области.
7 апреля в школе №32 города Мытищи прошло обучение технических специалистов, которые отвечают за видеонаблюдение в ППЭ. На встрече обсуждали, как обеспечить стабильную трансляцию, включая технические тонкости и организационные моменты.

О новых функциях платформы «Смотри.ЕГЭ» рассказал руководитель проектов «Ростелекома» Алексей Пьянов. Он акцентировал внимание на управлении ракурсами камер в аудиториях, разборе типичных проблем, выявленных в рамках ЕГЭ-2024, и действиях в случае нестандартных ситуаций.

Кроме того, Региональный центр обработки информации Московской области представил инструктивные материалы, составленные на основе рекомендаций Рособрнадзора.

До начала основного этапа экзаменов обучение по видеонаблюдению пройдут более 200 специалистов – от федерального до муниципального уровня.

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#минобразования мо
#подмосковье
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В Красногорске задержали покупателя с чужой банковской картой
08 апреля 2025, 09:13

Фото: Министерство образования Московской области

Мужчину, оплачивавшего покупки с помощью найденной им банковской карты, задержали полицейские в округе Красногорск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленник нашёл карту с функцией бесконтактной оплаты на массажном кресле в одном из торговых центров красногорского посёлка Путилково. Он взял карту и расплатился с её помощью за покупки в нескольких магазинах, а также на АЗС, после чего выбросил её», — говорится в сообщении.
Полицейские изучили запись с видеокамер из торговых точек, где совершались покупки, и задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний уроженец одной из стран Закавказья. Задержание провели недалеко от его временного места проживания в Путилкове.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.

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#мвд московской области
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В Подмосковье сотрудники Росгвардии помогли задержать телефонного мошенника
07 апреля 2025, 20:25

Фото: iStock/ Synthetic-Exposition

В Подмосковье при силовой поддержке ОМОН «Авангард» столичного главка Росгвардии сотрудники ФСБ и МВД России задержали одного из предполагаемых участников деятельности сети узлов связи, организованных международными телефонными мошенниками, сообщила «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что аферисты использовали технологию подмены телефонных номеров, которая позволяет совершать звонки с подменных номеров, вводя россиян в заблуждение.

Во время оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов получили информацию о функционировании 28 сим-боксов и двух сим-банков. Подозреваемые использовали больше семи тысяч абонентских номеров и совершали мошеннические звонки. Еще злоумышленники применяли виртуальные серверы, которые расположены на территории стран Европы.

В итоге правоохранительные органы пресекли деятельность 15 лиц, которые обеспечивали работу узлов связи. Еще сотрудники возбудили уголовное дело.

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#мошенники
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Свыше 20 медучреждений Подмосковья провели мероприятия в День беременных
07 апреля 2025, 18:59

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более чем в 20 родовспомогательных учреждениях Московской области прошли мероприятия ко Дню беременных. В них участвовали более 1 тыс. будущих мам, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Для женщин проводили экскурсии по роддомам и перинатальным центрам, лекции о грудном вскармливании и фотосессии.
«Всего участие в акции приняли свыше 1 тыс. человек. Будущим мамам в Подмосковье создали все условия для комфортного ведения беременности, доступны разные виды родов, работают школы будущих родителей», – поделился зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Ознакомиться с системой родовспоможения Московской области можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Помимо этого, в регионе работает Единый call-центр. Бесплатно позвонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8:00 до 20:00.

Всероссийский День беременных отмечается дважды в год – 7 апреля и 7 октября.

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