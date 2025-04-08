Инвестор восстановит подмосковную усадьбу, в которой гостили Толстой и Менделеев

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Инвестор приобрёл усадьбу Никольское-Обольяниново, расположенную в селе Подъячево Дмитровского муниципального округа. Усадьба является объектом культурного наследия, и новый владелец обязан отреставрировать её, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
Сумма, за которую новый собственник приобрёл усадьбу, составила всего девять рублей.
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«Памятник истории и культуры в рамках конкурса был выставлен на торги в целях восстановления. Согласно условиям конкурса, новый собственник за свой счёт обязан провести работы по сохранению и реставрации усадебного комплекса как объекта социально-культурного назначения, в соответствии с требованиями, предусмотренными охранным обязательством. На это даётся семь лет», — отметил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.Усадьба Никольское-Обольяниново (первоначально — Никольское-Горушки) была построена в конце XVIII — начале XIX веков. В разное время здесь принимали знаменитых гостей, включая дядю Александра Сергеевича Пушкина — Василия Львовича, а также Льва Толстого и Дмитрия Менделеева.
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Лев Каштанов